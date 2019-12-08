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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Рубин
Сочи - Рубин: обзор матча 08 декабря 2019
Сочи
08.12.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
39'
Д. Лагатор
49'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Рубин
87'
Замена
Н. Кипиани
️️️️
А. Зуев
85'
Желтая карточка
Е. Марков
84'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
В. Подберезкин
Замена
И. Цаллагов
️️️️
А. Померко
74'
Желтая карточка
Н. Колдунов
63'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Н. Бурмистров
62'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Карапетян
52'
49'
ГОЛ! 1:1!
Е. Марков
Пас отдал
Х. Кварацхелия
46'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
З. Давиташвили
ГОЛ! 1:0!
Д. Лагатор
Пас отдал
Д. Полоз
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Олег Данченко
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Никита Колдунов
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Рубин
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Заболотный
30
Кудряшов
99
Новосельцев
32
Мевля
45
Миладинович
20
Померко
94
Лагатор
7
Полоз
77
Мостовой
18
Бурмистров
87
Карапетян
3-5-1-1
99
Дюпин
15
Плиев
28
Сорокин
16
Поярков
94
Данченко
28
Могилевец
17
Коновалов
22
Давиташвили
92
Подберезкин
17
Зуев
20
Марков
20
Померко
15
Цаллагов
15
Цаллагов
20
Померко
18
Бурмистров
10
Колдунов
10
Колдунов
18
Бурмистров
87
Карапетян
91
Заболотный
91
Заболотный
87
Карапетян
17
Зуев
7
Кипиани
7
Кипиани
17
Зуев
92
Подберезкин
44
Башкиров
44
Башкиров
92
Подберезкин
22
Давиташвили
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
22
Давиташвили
Остались в запасе
Сочи
Рубин
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Роман Березовский
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Статистика матча Сочи - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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