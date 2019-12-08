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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Истанбул Башакшехир
Денизлиспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 08 декабря 2019
Денизлиспор
08.12.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
60'
М. Барроу
54'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Истанбул Башакшехир
85'
Желтая карточка
Д. Алексич
ГОЛ! 1:1!
М. Барроу
Пас отдал
Х. Сако
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вишча
Пас отдал
Г. Клиши
Желтая карточка
И. Сакей
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Денизлиспор
14
Исмаил Айссати
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
1-3-2
22
Юмлу
77
Барроу
10
Шахан
5
Сакей
9
Сако
23
Родальега
4-3-1-1
34
Гюнок
9
Алексич
80
Кайсара
24
Епуряну
3
Клиши
5
Топал
17
Кахведжи
11
Элиа
10
Вишча
19
Ба
Остались в запасе
Денизлиспор
Истанбул Башакшехир
14
Исмаил Айссати
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
14
Исмаил Айссати
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Денизлиспор - Истанбул Башакшехир
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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Истанбул Башакшехир
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1
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1
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17 ноября
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