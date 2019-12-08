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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кальяри
Сассуоло - Кальяри: обзор матча 08 декабря 2019
Сассуоло
08.12.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Кальяри
7'
Д. Берарди
36'
Ф. Джуричич
51'
Ж. Педро
90'
Д. Рагацу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кальяри
90'
ГОЛ! 2:2!
Д. Рагацу
51'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Педро
46'
Желтая карточка
Ф. Писакане
45'
+1
Желтая карточка
М. Рог
Желтая карточка
Ф. Джуричич
45'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
39'
Желтая карточка
Д. Берарди
38'
36'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
ГОЛ! 2:0!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Д. Тольян
36'
33'
Желтая карточка
Р. Клаван
ГОЛ! 1:0!
Д. Берарди
Пас отдал
Ф. Джуричич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-1-1-3-1
80
Турати
77
Кирьякопулос
19
Романья
6
Марлон
22
Тольян
5
Локателли
4
Маньянелли
13
Бога
31
Джуричич
10
Берарди
9
Капуто
4-4-2
77
Рафаэль
24
Клаван
4
Писакане
29
Каччиаторе
3
Пеллегрини
26
Рог
8
Чигарини
8
Нандес
44
Наингголан
9
Жоао Педро
18
Симеоне
Остались в запасе
Сассуоло
Кальяри
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Сассуоло - Кальяри
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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