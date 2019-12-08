Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Дженоа
Лечче - Дженоа: обзор матча 08 декабря 2019
Лечче
08.12.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
60'
Ф. Фалько
70'
А. Табанелли
31'
Г. Пандев
45+5'
Д. Кришито (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Дженоа
77'
Вторая желтая
Г. Пандев
73'
Желтая карточка
Г. Пандев
Желтая карточка
А. Табанелли
71'
ГОЛ! 2:2!
А. Табанелли
Пас отдал
Ф. Фалько
70'
69'
Вторая желтая
К. Агудело
67'
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
Я. Петриччионе
65'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Фалько
Пас отдал
Я. Петриччионе
60'
Желтая карточка
П. Тахцидис
55'
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Кришито
Желтая карточка
Ф. Лучионе
45'
+4
31'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пандев
Желтая карточка
А. Ла Мантия
21'
18'
Желтая карточка
К. Агудело
14'
Желтая карточка
М. Паяч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Габриэл
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
37
Жан Маер
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Андреа Табанелли
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
3-1-4-2
22
Габриэл
32
Кальдерони
15
Лучионе
15
Делл'Орко
10
Петриччионе
37
Маер
77
Тахцидис
28
Шахов
3
Рисполи
15
Бабакар
19
Ла Мантия
4-3-1-2
13
Раду
18
Гильоне
4
Бираски
4
Кришито
21
Ромеро
17
Паяч
27
Стураро
20
Шоне
7
Агудело
9
Пинамонти
21
Пандев
Остались в запасе
Лечче
Дженоа
23
Андреа Табанелли
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Фабио Ливерани
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
23
Андреа Табанелли
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Лечче - Дженоа
5
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
Новости команд
Все
Лечче
Дженоа
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+