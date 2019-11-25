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    Расписание матчей 25-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 34 тур
    25 ноября, понедельник
    00:00
    Ботафого
    1:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    25 ноября, понедельник
    01:00
    Аваи
    0:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    25 ноября, понедельник
    01:00
    Интернасьонал
    2:2
    Форталеза
    Матч завершен
    25 ноября, понедельник
    01:00
    Сеара
    1:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 13 тур
    25 ноября, понедельник
    17:00
    Лечче
    2:2
    Кальяри
    Матч завершен
    25 ноября, понедельник
    22:45
    СПАЛ
    1:1
    Дженоа
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 12 тур
    25 ноября, понедельник
    20:00
    Антальяспор
    1:1
    Газиантеп
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 17 тур
    25 ноября, понедельник
    20:00
    Словацко
    1:1
    Яблонец
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 17 тур
    25 ноября, понедельник
    21:00
    Оденсе
    1:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 13 тур
    25 ноября, понедельник
    23:00
    Астон Вилла
    2:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
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