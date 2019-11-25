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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 25 ноября 2019
Астон Вилла
25.11.2019, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
32'
К. Хурихейн
36'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
К. Хурихейн
90'
+1
Желтая карточка
Уэсли
80'
79'
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Альмирон
72'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Жоэлинтон
63'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
П. Дамметт
ГОЛ! 2:0!
А. Эль-Гази
Пас отдал
К. Хурихейн
36'
35'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
К. Хурихейн
Пас отдал
Д. Грилиш
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-3-2-1
22
Хитон
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
24
Жилберт
14
Хурихейн
7
МакГинн
12
Луис
10
Грилиш
21
Эль-Гази
7
Уэсли
3-2-2-2-1
39
Дубравка
2
Йедлин
26
Кларк
6
Фернандес
15
Виллемс
14
Дамметт
14
Хэйден
26
Шелви
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
14
Хурихейн
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
14
Хурихейн
10
Альмирон
30
Атсу
30
Атсу
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
34
Гэйл
7
Жоэлинтон
14
Дамметт
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Дамметт
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
1
Эрьян Нюланд
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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