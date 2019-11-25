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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Кальяри
Лечче - Кальяри: обзор матча 25 ноября 2019
Лечче
25.11.2019, понедельник, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Кальяри
82'
Д. Лападула (П)
90+1'
М. Кальдерони
30'
Ж. Педро (П)
67'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Кальяри
Желтая карточка
Д. Фариас
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
М. Кальдерони
Пас отдал
П. Тахцидис
90'
+1
Красная карточка
Д. Лападула
85'
85'
Красная карточка
Р. Ольсен
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Лападула
82'
81'
Красная карточка
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
Я. Петриччионе
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
Р. Наингголан
45'
+5
Желтая карточка
М. Рог
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Педро
21'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Габриэл
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
3-1-4-2
22
Габриэл
32
Кальдерони
13
Россеттини
15
Лучионе
10
Петриччионе
23
Табанелли
28
Шахов
77
Тахцидис
3
Рисполи
18
Лападула
19
Ла Мантия
4-4-2
1
Ольсен
29
Каччиаторе
4
Писакане
24
Клаван
22
Ликояннис
26
Рог
8
Чигарини
8
Нандес
44
Наингголан
18
Симеоне
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Лечче
Кальяри
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Фабио Ливерани
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Лечче - Кальяри
2
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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