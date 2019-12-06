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    Расписание матчей 06-12-2019

    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 37 тур
    6 декабря, пятница
    01:15
    Баия
    1:1
    Васко да Гама
    Матч завершен
    6 декабря, пятница
    01:15
    Гремио
    2:0
    Крузейро
    Матч завершен
    6 декабря, пятница
    01:15
    Палмейрас
    5:1
    Гойас
    Матч завершен
    6 декабря, пятница
    02:00
    Фламенго
    6:1
    Аваи
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 19 тур
    6 декабря, пятница
    14:00
    Ахмат (мол)
    3:2
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    6 декабря, пятница
    18:00
    Тамбов (мол)
    3:2
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 19 тур
    6 декабря, пятница
    19:30
    Богемианс 1905
    0:2
    Баник
    Матч завершен
    6 декабря, пятница
    21:30
    Слован
    0:3
    Славия
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 19 тур
    6 декабря, пятница
    19:30
    Арсенал
    4:0
    Локомотив
    Матч завершен
    6 декабря, пятница
    19:30
    Зенит
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 17 тур
    6 декабря, пятница
    20:00
    Шахтер
    3:0
    Олимпик
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 14 тур
    6 декабря, пятница
    20:30
    Фенербахче
    5:2
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 17 тур
    6 декабря, пятница
    21:00
    Лилль
    1:0
    Брест
    Матч завершен
    6 декабря, пятница
    22:45
    Ним
    0:4
    Лион
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 19 тур
    6 декабря, пятница
    21:00
    Хобро
    0:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 16 тур
    6 декабря, пятница
    22:15
    Аякс
    0:2
    Виллем II
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 18 тур
    6 декабря, пятница
    22:30
    Ваасланд-Беверен
    0:4
    Антверпен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 14 тур
    6 декабря, пятница
    22:30
    Айнтрахт
    2:2
    Герта
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 15 тур
    6 декабря, пятница
    22:45
    Интер
    0:0
    Рома
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 20 тур
    6 декабря, пятница
    22:45
    Миллуолл
    2:2
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 16 тур
    6 декабря, пятница
    23:00
    Вильярреал
    0:0
    Атлетико
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 13 тур
    6 декабря, пятница
    23:30
    Боавишта
    1:4
    Бенфика
    Матч завершен
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