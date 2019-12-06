ноябрь 2019
декабрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 37 тур
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 19 тур
6 декабря, пятница
14:00
Матч завершен
6 декабря, пятница
18:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 19 тур
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 19 тур
Украина. Премьер-лига (2019/2020), 17 тур
Турция. Суперлига (2019/2020), 14 тур
6 декабря, пятница
20:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2019/2020), 17 тур
Дания. Суперлига (2019/2020), 19 тур
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 16 тур
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 18 тур
6 декабря, пятница
22:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2019/2020), 14 тур
Италия. Серия А (2019/2020), 15 тур
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 20 тур
6 декабря, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2019/2020), 16 тур
6 декабря, пятница
23:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 13 тур