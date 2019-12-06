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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Баник
Богемианс 1905 - Баник: обзор матча 06 декабря 2019
Богемианс 1905
06.12.2019, пятница, 19:30
Чехия. Синот Лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Баник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Богемианс 1905 - Баник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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Богемианс 1905
Баник
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
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2025.07.23 08:36
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2022.04.07 10:33
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Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
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2022.01.22 17:13
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Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
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2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
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