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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Брест
Лилль - Брест: обзор матча 06 декабря 2019
Лилль
06.12.2019, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Брест
16'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Брест
90'
+1
Желтая карточка
Г. Ларсоннер
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Н. Иконе
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Брест
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
6
Брадарич
6
Фонте
6
Габриэль
2
Челик
21
Андре
8
Шека
8
Саншеш
19
Бамба
93
Иконе
45
Осимхен
3-1-3-2
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
21
Кастеллетто
24
Бааль
6
Ласн
22
Баттоккио
23
Отре
93
Белькебла
7
Кардона
19
Менди
Остались в запасе
Лилль
Брест
97
Юсуф Языджи
АП
34
Бубакари Сумаре
ОП
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
97
Юсуф Языджи
АП
34
Бубакари Сумаре
ОП
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Лилль - Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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