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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Васко да Гама
Баия - Васко да Гама: обзор матча 06 декабря 2019
Баия
06.12.2019, пятница, 01:15
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Васко да Гама
45'
Жилберто (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Васко да Гама
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жилберто
45'
Начало матча
Статистика матча Баия - Васко да Гама
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
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Коринтианс
Информация о матче
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