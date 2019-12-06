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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 06 декабря 2019
Айнтрахт
06.12.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Герта
65'
М. Хинтереггер
86'
С. Роде
30'
Д. Лукебакио
63'
М. Груйич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Герта
90'
+3
Желтая карточка
Т. Крафт
ГОЛ! 2:2!
С. Роде
Пас отдал
М. Хинтереггер
86'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
А. Силва
84'
80'
Замена
М. Вольф
️️️️
Д. Лукебакио
79'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Н. Штарк
72'
Желтая карточка
Д. Зелке
Желтая карточка
М. Хасебе
72'
Желтая карточка
Г. Пасьенса
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Хинтереггер
Пас отдал
А. Туре
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
М. Груйич
Пас отдал
Д. Боята
Замена
С. Роде
️️️️
Ж. Фернандес
62'
Желтая карточка
А. Туре
52'
49'
Замена
Э. Левен
️️️️
О. Дуда
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лукебакио
Пас отдал
М. Груйич
24'
Желтая карточка
Н. Штарк
9'
Желтая карточка
О. Дуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Герта
23
Деннис Смарш
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
4-2-2-2
1
Реннов
21
Да Коста
20
Хасебе
13
Хинтереггер
6
Туре
97
Соу
6
Фернандес
18
Костич
18
Камада
19
Силва
9
Пасьенса
3-3-1-2-1
1
Крафт
4
Рекик
28
Боята
4
Штарк
24
Клюнтер
8
Груйич
21
Платтенхардт
16
Дарида
14
Лукебакио
8
Дуда
9
Зелке
6
Фернандес
17
Роде
17
Роде
6
Фернандес
19
Силва
9
Йовелич
9
Йовелич
19
Силва
14
Лукебакио
27
Вольф
27
Вольф
14
Лукебакио
4
Штарк
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
4
Штарк
8
Дуда
23
Левен
23
Левен
8
Дуда
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
6
Лукас Торро
ОП
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Деннис Смарш
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
Остались в запасе
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Деннис Смарш
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Статистика матча Айнтрахт - Герта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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