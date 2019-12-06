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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ноттингем Форест
Миллуолл - Ноттингем Форест: обзор матча 06 декабря 2019
Миллуолл
06.12.2019, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
15'
Ш. Уилльямс
90+2'
Э. О'Брайен
63'
Л. Граббан
88'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Ноттингем Форест
ГОЛ! 2:2!
Э. О'Брайен
90'
+2
88'
ГОЛ! 1:2!
Л. Граббан
Пас отдал
С. Амеоби
66'
Желтая карточка
Т. Силва
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Уорролл
Желтая карточка
Б. Томпсон
32'
30'
Желтая карточка
М. Кэш
ГОЛ! 1:0!
Ш. Уилльямс
Пас отдал
Д. Уоллес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
8
Бен Томпсон
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Миллуолл
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-1-4-1
33
Биалковски
3
Уоллес
15
Пирс
2
Ромео
5
Купер
6
Уилльямс
8
Томпсон
8
Моламби
17
Уоллес
38
Скалак
17
Смит
3-2-3-2
30
Самба
20
Доусон
2
Фигейреду
14
Робинсон
2
Кэш
6
Уорролл
26
Уотсон
70
Силва
30
Семеду
10
Амеоби
17
Мир
Остались в запасе
Миллуолл
Ноттингем Форест
11
Коннор Мэхони
ПВ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Миллуолл - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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