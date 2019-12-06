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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 06 декабря 2019
Вильярреал
06.12.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетико
Желтая карточка
М. Тригерос
74'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
38'
15'
Желтая карточка
А. Мората
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Дарио Поведа
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
39
Альбиоль
14
Торрес
6
Кинтилья
2
Гаспар
99
Ангисса
10
Иборра
14
Тригерос
16
Гомес
21
Чуквуэзе
7
Морено
4-4-2
13
Облак
4
Ариас
22
Эрмосо
18
Фелипе
6
Лоди
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
16
Эррера
21
Мората
79
Феликс
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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