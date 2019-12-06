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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 06 декабря 2019
Интер
06.12.2019, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
Желтая карточка
М. Брозович
80'
77'
Желтая карточка
Д. Манчини
Желтая карточка
В. Лазаро
62'
Желтая карточка
Д. Годин
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
3
Бираги
6
де Врей
37
Шкриньяр
2
Годин
77
Брозович
15
Весино
6
Валеро
87
Кандрева
10
Мартинес
9
Лукаку
4-1-3-1-1
83
Миранте
18
Сантон
6
Смоллинг
23
Манчини
11
Коларов
24
Диавара
22
Мхитарян
10
Дзаньоло
17
Верету
7
Пеллегрини
8
Перотти
Остались в запасе
Интер
Рома
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Интер - Рома
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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