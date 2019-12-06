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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Локомотив
Арсенал - Локомотив: обзор матча 06 декабря 2019
Арсенал
06.12.2019, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Локомотив
48'
И. Горбатенко
63'
Е. Луценко
78'
Е. Луценко
83'
Г. Чаушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Локомотив
Замена
Э. Кангва
️️️️
И. Горбатенко
87'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Е. Луценко
86'
ГОЛ! 4:0!
Г. Чаушич
Пас отдал
Е. Луценко
83'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Лесовой
80'
ГОЛ! 3:0!
Е. Луценко
Пас отдал
Р. Бауэр
78'
73'
Вторая желтая
М. Рыбус
70'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
М. Серкейра
65'
Желтая карточка
М. Рыбус
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
Пас отдал
К. Комбаров
63'
50'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
ГОЛ! 1:0!
И. Горбатенко
Пас отдал
Д. Лесовой
48'
Желтая карточка
Г. Григалава
43'
29'
Желтая карточка
Д. Баринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
4
Роберт Бауэр
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
26
Мурило Серкейра
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-4-1-1
36
Левашов
27
Альварес
6
Беляев
88
Григалава
9
Комбаров
88
Лесовой
23
Чаушич
70
Костадинов
4
Бауэр
23
Горбатенко
48
Луценко
4-3-2-1
1
Коченков
27
Живоглядов
5
Хеведес
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Крыховяк
6
Баринов
26
Серкейра
59
Миранчук
8
Тугарев
24
Эдер
88
Лесовой
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
88
Лесовой
23
Горбатенко
10
Кангва
10
Кангва
23
Горбатенко
48
Луценко
17
Аджоев
17
Аджоев
48
Луценко
26
Серкейра
90
Смолов
90
Смолов
26
Серкейра
Остались в запасе
Арсенал
Локомотив
19
Ламек Банда
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
89
Никита Дорофеев
АП
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Остались в запасе
89
Никита Дорофеев
АП
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Арсенал - Локомотив
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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