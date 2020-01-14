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    Расписание матчей 14-01-2020

    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
    Предыдущий день Следующий день
    Италия. Кубок (2019/2020), 1/8 финала
    14 января, вторник
    17:00
    Наполи
    2:0
    Перуджа
    Матч завершен
    14 января, вторник
    20:00
    Лацио
    4:0
    Кремонезе
    Матч завершен
    14 января, вторник
    22:45
    Интер
    4:1
    Кальяри
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2019/2020), 1/32 финала
    14 января, вторник
    22:45
    Блэкпул
    0:2
    Рединг
    Матч завершен
    14 января, вторник
    22:45
    Ковентри
    3:0
    Бристоль Роверс
    Матч завершен
    14 января, вторник
    22:45
    Ньюкасл
    4:1
    Рочдейл
    Матч завершен
    14 января, вторник
    22:45
    Транмер
    Уотфорд
    Перенесен на неопределенный срок
    14 января, вторник
    22:45
    Шрусбери Таун
    1:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    14 января, вторник
    23:05
    Тоттенхэм
    2:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
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