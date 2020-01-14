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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Кремонезе
Лацио - Кремонезе: обзор матча 14 января 2020
Лацио
14.01.2020, вторник, 20:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Кремонезе
10'
Патрик
26'
М. Пароло
58'
Ч. Иммобиле (П)
89'
Баштуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Кремонезе
ГОЛ! 4:0!
Баштуш
Пас отдал
Джони
89'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ч. Иммобиле
58'
Желтая карточка
Л. Фелипе
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Пароло
Пас отдал
Джони
26'
ГОЛ! 1:0!
Патрик
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кремонезе
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Кремонезе
14
Лука Вальзаниа
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
4-3-1-2
1
Прото
15
Баштуш
15
Ачерби
4
Патрик
5
Фелипе
16
Пароло
32
Катальди
23
Бериша
24
Джони
9
Иммобиле
11
Адеканье
4-1
20
Терранова
15
Бьянкетти
4
Караччоло
33
Рензетти
9
Чиофани
Остались в запасе
Лацио
Кремонезе
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
14
Лука Вальзаниа
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
14
Лука Вальзаниа
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лацио - Кремонезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
- : -
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2026
Юве Стабиа
Информация о матче
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