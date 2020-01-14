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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ковентри - Бристоль Роверс
Ковентри - Бристоль Роверс: обзор матча 14 января 2020
Ковентри
14.01.2020, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Бристоль Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ковентри - Бристоль Роверс
22'
Желтая карточка
Т. Крейг
Начало матча
Статистика матча Ковентри - Бристоль Роверс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
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21.11.2026
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3 : 1
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31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
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Англия. Вторая лига, 16 тур
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0 : 3
21.11.2026
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Бристоль Роверс
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24.10.2026
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Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
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