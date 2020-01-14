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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Перуджа
Наполи - Перуджа: обзор матча 14 января 2020
Наполи
14.01.2020, вторник, 17:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Перуджа
26'
Л. Инсинье (П)
38'
Л. Инсинье (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Перуджа
Желтая карточка
Ф. Руис
62'
56'
Желтая карточка
Н. Гьембер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Инсинье
38'
37'
Желтая карточка
П. Иеммелло
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Инсинье
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Перуджа
22
Андреа Фулиньяти
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Андреа Камплоне
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Перуджа
14
Андрия Балич
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
4
Хюсай
44
Манолас
22
Ди Лоренцо
99
Эльмас
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
11
Лосано
12
Льоренте
2-2
22
Фулиньяти
20
Рози
23
Гьембер
11
Фальчинелли
9
Иеммелло
Остались в запасе
Наполи
Перуджа
1
Алекс Мерет
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
14
Андрия Балич
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Андреа Камплоне
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
14
Андрия Балич
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Андреа Камплоне
Статистика матча Наполи - Перуджа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
3 : 2
05.08.2022
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
3 : 2
13.08.2021
Перуджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3 : 0
28.10.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 0
14.01.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
1 : 2
04.12.2019
Перуджа
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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