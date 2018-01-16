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    ЦСКА претендует на корейского форварда, которым интересуется «Ювентус»

    По информации RAI Uno, ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Кальяри» Хан Кван Сону.

    В нынешнем сезоне 19-летний игрок выступает на правах аренды в «Перудже», проведя в Серии В 19 матчей и записав в свой актив семь голов и три результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что одним из претендентов на северокорейского футболиста является «Ювентус».

    Контракт форварда с «Кальяри» рассчитан до июня 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 17:38
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 17 января 2018, 09:11

      Это и есть та самая трансферная бомба, которую обещали на днях?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 17 января 2018, 00:57

      Да хоть кого-нибудь купили бы в нападение. Видно с "баблом" вообще напряг.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 22:52

      ЦСКА жжёт. А как же Спартак-то расшевелить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 16 января 2018, 21:46

      Конечно, давайте верить во все утки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 января 2018, 20:07

      Говорят, уже купили. 1,5 заплатили.

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold > bset 16 января 2018, 21:23

      Кто именно купил?

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 января 2018, 20:05

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 16 января 2018, 20:02

      надо посмотреть что за перец

      0
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      Рейтинг: -27

      yehq.386098 16 января 2018, 19:52

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

      -2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 января 2018, 19:42

      Только не узкоглазые.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 16 января 2018, 19:02

      Ну, против Юве у армейцев в приобретении экзота шансов нет.

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