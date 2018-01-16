ЦСКА претендует на корейского форварда, которым интересуется «Ювентус»

По информации RAI Uno, ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Кальяри» Хан Кван Сону.

В нынешнем сезоне 19-летний игрок выступает на правах аренды в «Перудже», проведя в Серии В 19 матчей и записав в свой актив семь голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на северокорейского футболиста является «Ювентус».

Контракт форварда с «Кальяри» рассчитан до июня 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона евро.