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    Андреа Камплоне

    Тренер
    Имя Андреа
    Фамилия Камплоне
    Команда Перуджа
    Гражданство Италия
    Дата рождения 27 июля 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Перуджа 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2022 Кальяри 3 : 2 Перуджа
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