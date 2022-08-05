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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кальяри - Перуджа
Кальяри - Перуджа: обзор матча 05 августа 2022
Кальяри
05.08.2022, пятница, 18:45
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Перуджа
2'
Д. Альтаре
80'
Д. Лападула (П)
89'
Б. Николас Виола
67'
Д. Ди Серио
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Перуджа
90'
+4
Желтая карточка
С. Ангори
ГОЛ! 3:1!
Б. Николас Виола
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Лападула
80'
Замена
Ф. Карбони
️️️️
А. Оберт
73'
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ди Серио
65'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
F. Lisi
Замена
Д. Лападула
️️️️
Г. Перейро
60'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
А. Ди Пардо
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Альтаре
Пас отдал
Б. Николас Виола
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Перуджа
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
10
Милош Вулич
ЦП
15
Тиаго Касасола
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
0
F. Lisi
ЦФ
Главный тренер
Андреа Камплоне
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
2
Luigi Palomba
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
21
Лисандру Трамони
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Перуджа
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
4-2-1-2
23
Радунович
29
Ди Пардо
15
Альтаре
33
Оберт
18
Гольданига
10
Виола
45
Макумбу
26
Перейро
11
Лувумбо
30
Паволетти
1-1-3
15
Делл'Орко
10
Вулич
0
44
Яннони
15
Касасола
29
Ди Пардо
4
Цаппа
4
Цаппа
29
Ди Пардо
33
Оберт
29
Карбони
29
Карбони
33
Оберт
26
Перейро
18
Лападула
18
Лападула
26
Перейро
0
20
Ди Серио
20
Ди Серио
0
Остались в запасе
Кальяри
Перуджа
18
Симоне Арести
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
2
Luigi Palomba
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
21
Лисандру Трамони
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
Главный тренер
Андреа Камплоне
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
2
Luigi Palomba
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
21
Лисандру Трамони
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
Остались в запасе
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Андреа Камплоне
Статистика матча Кальяри - Перуджа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
3 : 2
05.08.2022
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
3 : 2
13.08.2021
Перуджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3 : 0
28.10.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 0
14.01.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
1 : 2
04.12.2019
Перуджа
Информация о матче
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