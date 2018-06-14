Неста продолжит работу в «Перудже»

Бывший защитник «Лацио» и «Милана» Алессандро Неста продолжит работу в следующем сезоне в качестве главного тренера «Перуджи».
Экс-футболист сборной Италии в мае сменил на этом посту в клубе Серии В Роберто Бреду. Под руководством 42-летнего итальянца «Перуджа» завершила сезон-2017/18 на восьмом месте в турнирной таблице, уступив в плей-офф за выход в Серию А. Не смотря на такой результат, клубное руководство готово продолжать сотрудничество с Нестой в следующем сезоне.
@Nesta guiderà @ACPerugiaCalcio anche per la stagione— A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) 13 июня 2018 г.
Lo staff sarà composto da:
Lorenzo #Rubinacci vice allenatore
Francesco #Vaccariello prep. atletico
Massimo #LoMonaco collaboratore tecnico
Vincenzo #Benvenuto prep. portieri#forzagrifo @Lega_B pic.twitter.com/Nl8yId52VV