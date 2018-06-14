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    Неста продолжит работу в «Перудже»

    Бывший защитник «Лацио» и «Милана» Алессандро Неста продолжит работу в следующем сезоне в качестве главного тренера «Перуджи».

    Экс-футболист сборной Италии в мае сменил на этом посту в клубе Серии В Роберто Бреду. Под руководством 42-летнего итальянца «Перуджа» завершила сезон-2017/18 на восьмом месте в турнирной таблице, уступив в плей-офф за выход в Серию А. Не смотря на такой результат, клубное руководство готово продолжать сотрудничество с Нестой в следующем сезоне.

    Источник: ФК «Перуджиа»

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    14.06.2018 07:14
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