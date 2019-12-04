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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сассуоло - Перуджа
Сассуоло - Перуджа: обзор матча 04 декабря 2019
Сассуоло
04.12.2019, среда, 17:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Перуджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сассуоло - Перуджа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
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3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
3 : 2
05.08.2022
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
3 : 2
13.08.2021
Перуджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3 : 0
28.10.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 0
14.01.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
1 : 2
04.12.2019
Перуджа
Информация о матче
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