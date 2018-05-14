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Неста возглавил «Перуджу». Команда может выйти в Серию А

14 мая 2018, 16:00
4

Вчера «Бомбардир» писал о том, что экс-защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста может стать главным тренером «Перуджи».

Итальянец подтвердил свое назначение.

«Давно я не был на этом стадионе. Даже не помню, когда в последний раз играл тут в матче.

Я пришел с огромной дозой энтузиазма. «Перуджа» – настоящий футбольный клуб», – сказал 42-летний итальянец.

Перед последним туром «Перуджа» занимает восьмое место в турнирной таблице, дающее право на участие в стыковых матчах за право на выход в Серию А.

Клуб станет вторым в тренерской карьере Несты. В период с 2015 по 2017 год он возглавлял американский «Майами».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Перуджа Милан Италия Неста Алессандро
Комментарии (4)
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tilvan
1526305469
Пришел с дозой. Интересно, с чем уйдет
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Бухбух
1526307428
Это там типа 8-е место дает право на стыки ?
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OfaZavr
1526311424
что-то странно насчет восьмого места дающего право на стыки))
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zigbert
1526374951
Опыт работы есть.Удачи.
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