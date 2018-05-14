Неста возглавил «Перуджу». Команда может выйти в Серию А

Вчера «Бомбардир» писал о том, что экс-защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста может стать главным тренером «Перуджи».

Итальянец подтвердил свое назначение.

«Давно я не был на этом стадионе. Даже не помню, когда в последний раз играл тут в матче.

Я пришел с огромной дозой энтузиазма. «Перуджа» – настоящий футбольный клуб», – сказал 42-летний итальянец.

Перед последним туром «Перуджа» занимает восьмое место в турнирной таблице, дающее право на участие в стыковых матчах за право на выход в Серию А.

Клуб станет вторым в тренерской карьере Несты. В период с 2015 по 2017 год он возглавлял американский «Майами».