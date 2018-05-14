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    Неста возглавил «Перуджу». Команда может выйти в Серию А

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что экс-защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста может стать главным тренером «Перуджи».

    Итальянец подтвердил свое назначение.

    «Давно я не был на этом стадионе. Даже не помню, когда в последний раз играл тут в матче.

    Я пришел с огромной дозой энтузиазма. «Перуджа» – настоящий футбольный клуб», – сказал 42-летний итальянец.

    Перед последним туром «Перуджа» занимает восьмое место в турнирной таблице, дающее право на участие в стыковых матчах за право на выход в Серию А.

    Клуб станет вторым в тренерской карьере Несты. В период с 2015 по 2017 год он возглавлял американский «Майами».

    Источник: Football Italia

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    14.05.2018 16:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 12:02

      Опыт работы есть.Удачи.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 18:23

      что-то странно насчет восьмого места дающего право на стыки))

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 мая 2018, 17:17

      Это там типа 8-е место дает право на стыки ?

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 14 мая 2018, 16:44

      Пришел с дозой. Интересно, с чем уйдет

      0
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