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Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - Перуджа
Дженоа - Перуджа: обзор матча 13 августа 2021
Дженоа
13.08.2021, пятница, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Перуджа
26'
Д. Кришито (П)
41'
Эрнани
88'
Я. Каллон
2'
M. Carretta
10'
F. Lisi
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дженоа - Перуджа
ГОЛ! 3:2!
Я. Каллон
Пас отдал
Н. Ровелла
88'
Желтая карточка
Г. Пандев
56'
Замена
Я. Каллон
️️️️
С. Стураро
55'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Эрнани
55'
Замена
Г. Пандев
️️️️
К. Экубан
46'
ГОЛ! 2:2!
Эрнани
41'
Желтая карточка
Д. Бираски
38'
30'
Желтая карточка
К. Делл'Орко
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Кришито
26'
10'
ГОЛ! 0:2!
F. Lisi
2'
ГОЛ! 0:1!
M. Carretta
Начало матча
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Статистика матча Дженоа - Перуджа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
3 : 2
05.08.2022
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
3 : 2
13.08.2021
Перуджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3 : 0
28.10.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 0
14.01.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
1 : 2
04.12.2019
Перуджа
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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