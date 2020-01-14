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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Мидлсбро
Тоттенхэм - Мидлсбро: обзор матча 14 января 2020
Тоттенхэм
14.01.2020, вторник, 23:05
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
2'
Д. Ло Чельсо
15'
Э. Ламела
83'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Мидлсбро
83'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
Р. Жестеде
ГОЛ! 2:0!
Э. Ламела
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ло Чельсо
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Деле Алли
АП
Мидлсбро
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Газзанига
14
Вертонген
5
Танганга
6
Санчес
30
Сессеньон
15
Дайер
4
Уинкс
20
Ло Чельсо
24
Эриксен
7
Моура
9
Ламела
2-4-2
25
Мехиас
17
МакНэйр
23
Фрай
21
Джонсон
7
Клэйтон
10
Уинг
16
Хаусон
14
Нмеча
11
Флетчер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Мидлсбро
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Деле Алли
АП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Деле Алли
АП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Тоттенхэм - Мидлсбро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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