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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Лион
Ним - Лион: обзор матча 06 декабря 2019
Ним
06.12.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 4
Завершен
Лион
16'
М. Депай (П)
64'
М. Депай
71'
У. Ауа
79'
Й. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Лион
79'
ГОЛ! 0:4!
Й. Андерсен
Пас отдал
Л. Тусар
71'
ГОЛ! 0:3!
У. Ауа
Пас отдал
М. Депай
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Депай
Пас отдал
К. Тете
50'
Желтая карточка
Б. Траоре
Вторая желтая
Г. Пакье
40'
Желтая карточка
Г. Пакье
38'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Депай
Красная карточка
Т. Валь
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
18
Лука Буаде
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Ним
16
Люка Диас
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
25
Тео Валь
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Лион
6
Марсело
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
4-3-2
13
Бернардони
3
Мигель
23
Бриансон
18
Мартинес
29
Пакье
8
Ферхат
11
Фомба
18
Буаде
12
Филиппото
20
Рипар
4-1-2-1-2
1
Лопеш
2
Рафаэл
64
Денайе
2
Андерсен
2
Тете
23
Мендес
8
Какере
10
Ауа
11
Траоре
9
Дембеле
10
Депай
Остались в запасе
Ним
Лион
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
16
Люка Диас
ВР
25
Тео Валь
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Марсело
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
16
Люка Диас
ВР
25
Тео Валь
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Марсело
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Бернар Бланкар
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Ним - Лион
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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