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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Антверпен
Беверен - Антверпен: обзор матча 06 декабря 2019
Беверен
06.12.2019, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
0 : 4
Завершен
Антверпен
86'
Д. Мбокани (П)
90+2'
З. Гано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Антверпен
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
З. Гано
86'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Мбокани
76'
Желтая карточка
К. Миральяс
Начало матча
Статистика матча Беверен - Антверпен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Фритхилстэдион
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Беверен
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