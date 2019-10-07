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    Расписание матчей 07-10-2019

    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 23 тур
    7 октября, понедельник
    01:00
    ЦСА
    3:1
    Аваи
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 13 тур
    7 октября, понедельник
    12:00
    Урал-2
    2:0
    Звезда
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 6 тур
    7 октября, понедельник
    20:00
    ПАС Ламия
    0:0
    Панетоликос
    Матч завершен
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