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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Падерборн
Вердер - Падерборн: обзор матча 08 декабря 2019
Вердер
08.12.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Падерборн
90'
С. Михель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Падерборн
90'
ГОЛ! 0:1!
С. Михель
Пас отдал
Ш. Мамба
84'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
84'
59'
Желтая карточка
С. Василиадис
41'
Желтая карточка
Ш. Мамба
31'
Желтая карточка
К. Гясула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Падерборн
29
Джамилу Коллинс
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
52
Клаус Гясула
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
80
Каули
АП
11
Свен Михель
ЦФ
4-2-3-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
44
Баргфреде
8
Эггештайн
18
Классен
32
Биттенкурт
7
Рашица
10
Осако
2-3-1-3
29
Коллинс
4
Шонлау
15
Килиан
52
Гясула
19
Василиадис
21
Янс
18
Антви-Адджей
10
Прегер
45
Мамба
31
Золински
Остались в запасе
Вердер
Падерборн
36
Кристиан Гросс
ОП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
80
Каули
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
80
Каули
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Вердер - Падерборн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
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