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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Кельн
Унион - Кельн: обзор матча 08 декабря 2019
Унион
08.12.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
33'
С. Андерссон
50'
С. Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Кельн
Желтая карточка
Р. Андрих
81'
65'
Желтая карточка
Д. Дрекслер
ГОЛ! 2:0!
С. Андерссон
Пас отдал
К. Гентнер
50'
45'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
ГОЛ! 1:0!
С. Андерссон
Пас отдал
К. Триммель
33'
8'
Желтая карточка
Л. Собич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Михаэль Паренсен
ЛП
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Кельн
22
Хорхе Мере
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
4-3-3
12
Гикевич
3
Ленц
5
Фридрих
19
Хюбнер
28
Триммель
29
Паренсен
4
Гентнер
8
Андрих
20
Андерссон
91
Полтер
7
Ингвартсен
3-3-1-1-2
1
Хорн
22
Шмитц
33
Борнау
3
Собич
3
Эхизибуе
6
Хегер
3
Каттербах
4
Верстате
24
Дрекслер
9
Кордоба
9
Теродде
Остались в запасе
Унион
Кельн
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Унион - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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