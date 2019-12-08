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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Хетафе
Эйбар - Хетафе: обзор матча 08 декабря 2019
Эйбар
08.12.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
67'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Хетафе
Красная карточка
Ф. Орельяна
90'
+7
Желтая карточка
Г. Эскаланте
88'
Желтая карточка
С. Энрих
75'
67'
ГОЛ! 0:1!
Анхель
Пас отдал
Д. Суарес
Желтая карточка
Ф. Орельяна
43'
Желтая карточка
П. Оливейра
36'
Желтая карточка
П. Диоп
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
15
Оливейра
23
Арбилья
6
Бигас
3
Робер
18
Диоп
8
Эскаланте
14
Орельяна
14
Леон
19
Кике
19
Шарлес
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
6
Кабрера
2
Джене
22
Суарес
17
Кукурелья
8
Арамбарри
88
Максимович
17
Мата
9
Дуро
Остались в запасе
Эйбар
Хетафе
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эйбар - Хетафе
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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