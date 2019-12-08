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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Парма
Сампдория - Парма: обзор матча 08 декабря 2019
Сампдория
08.12.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Парма
21'
Ю. Куцка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Парма
Желтая карточка
М. Торсбю
89'
74'
Желтая карточка
К. Дермаку
Желтая карточка
М. Габбиадини
72'
Желтая карточка
Р. Виейра
50'
35'
Желтая карточка
А. Корнелиус
21'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
Эрнани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Эрнани
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
3-4-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
25
Колли
25
Феррари
21
Янкто
14
Виейра
8
Экдаль
2
Торсбю
11
Рамирес
11
Габбиадини
27
Квальярелла
4-4-1-1
55
Сепе
36
Дармиан
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
23
Эрнани
20
Барилла
21
Кулушевски
33
Куцка
27
Жервиньо
14
Корнелиус
Остались в запасе
Сампдория
Парма
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Сампдория - Парма
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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