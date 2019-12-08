Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Бешикташ
Касымпаша - Бешикташ: обзор матча 08 декабря 2019
Касымпаша
08.12.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
24'
М. Пектемек
56'
Б. Койта
39'
Д. Эркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Бешикташ
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Г. Генюл
67'
Желтая карточка
Э. Роко
58'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
ГОЛ! 2:1!
Б. Койта
56'
45'
+4
Желтая карточка
Б. Йылмаз
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Эркин
Пас отдал
Г. Генюл
33'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
Желтая карточка
Б. Койта
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Пектемек
24'
Красная карточка
К. Хафез
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
3-2-3
99
Озтюрк
15
Хафез
89
Сары
13
Бен Юссеф
14
Хайнц
90
Попов
7
Куарежма
9
Пектемек
55
Койта
3-2-2-1-2
1
Кариус
77
Генюл
5
Ребошу
3
Роко
21
Вида
88
Эркин
13
Хатчинсон
6
Эль-Ненни
22
Льяич
5
Диаби
17
Йылмаз
Остались в запасе
Касымпаша
Бешикташ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
97
Утку Ювакуран
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Касымпаша - Бешикташ
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Бешикташ
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+