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Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 08 декабря 2019
Ньюкасл
08.12.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
68'
Д. Шелви
87'
Ф. Фернандес
52'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
88'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Ингс
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фернандес
87'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
М. Альмирон
85'
73'
Замена
С. Буфал
️️️️
М. Дженепо
ГОЛ! 1:1!
Д. Шелви
Пас отдал
Э. Кэрролл
68'
67'
Желтая карточка
С. Соареш
62'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Жоэлинтон
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. Стивенс
Желтая карточка
Д. Шелви
48'
Замена
Ф. Шер
️️️️
К. Кларк
46'
44'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Дубравка
14
Дамметт
6
Фернандес
26
Кларк
15
Виллемс
22
Манкильо
14
Хэйден
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
4-3-1-2
29
МакКарти
21
Соареш
5
Беднарек
5
Стивенс
5
Бертранд
27
Редмонд
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
12
Дженепо
7
Лонг
28
Ингс
26
Кларк
5
Шер
5
Шер
26
Кларк
10
Альмирон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
12
Дженепо
17
Буфал
17
Буфал
12
Дженепо
28
Ингс
34
Адамс
34
Адамс
28
Ингс
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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