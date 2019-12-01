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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Осасуна
Эспаньол - Осасуна: обзор матча 01 декабря 2019
Эспаньол
01.12.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 4
Завершен
Осасуна
20'
М. Рока (П)
90+3'
Х. Кальери
49'
Л. Авила
84'
Х. Монкайола
90+2'
Р. Торрес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Осасуна
ГОЛ! 2:3!
Х. Кальери
Пас отдал
Д. Лопес
90'
+3
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Торрес
90'
Желтая карточка
Х. Монкайола
84'
ГОЛ! 1:2!
Х. Монкайола
52'
Вторая желтая
Ф. Ронкалья
49'
ГОЛ! 1:1!
Л. Авила
Желтая карточка
В. Санчес
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Рока
20'
19'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Осасуна
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
3-2-2-1-1
13
Лопес
17
Педроса
20
Калеро
20
Эспиноcа
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
4
Санчес
7
Лей
9
Кампусано
4-1-1-2-2
1
Перес
14
Ронкалья
22
Видаль
5
Гарсия
2
Эступиньян
6
Ойер
5
Брашанац
10
Торрес
14
Гарсия
6
Авила
20
Адриан
Остались в запасе
Эспаньол
Осасуна
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Остались в запасе
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эспаньол - Осасуна
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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