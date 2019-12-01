Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Фламенго
Палмейрас - Фламенго: обзор матча 01 декабря 2019
Палмейрас
01.12.2019, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 3
Завершен
Фламенго
5'
Д. Де Арраскаэта
5'
Д. Де Арраскаэта
45+2'
Г. Барбоза
45+2'
Г. Барбоза
46'
Г. Барбоза
46'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Фламенго
46'
ГОЛ! 0:6!
Г. Барбоза
Пас отдал
Жерсон
46'
ГОЛ! 0:5!
Г. Барбоза
Пас отдал
Жерсон
45'
+2
ГОЛ! 0:4!
Г. Барбоза
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
Г. Барбоза
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
34'
Желтая карточка
Рафинья
34'
Желтая карточка
Рафинья
5'
ГОЛ! 0:2!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Г. Барбоза
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Г. Барбоза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
14
Витор Уго
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Рамирес
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
10
Лукас Лима
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Зе Рикардо
Палмейрас
93
Мигель Борха
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Фламенго
26
Роберт Пирис
ЦП
10
Диего
АП
1-1-2-1-1
14
Уго
30
Мело
7
Рамирес
25
Энрике
10
Лима
4
Адриано
4-2-1-1
25
Алвес
13
Рафинья
30
Кайо
44
Родолфо
16
Луис
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
27
Энрике
9
Барбоза
Остались в запасе
Палмейрас
Фламенго
93
Мигель Борха
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
26
Роберт Пирис
ЦП
10
Диего
АП
Главный тренер
Зе Рикардо
Остались в запасе
93
Мигель Борха
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Остались в запасе
26
Роберт Пирис
ЦП
10
Диего
АП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Зе Рикардо
Статистика матча Палмейрас - Фламенго
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
Все
Палмейрас
Фламенго
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
09:43
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
09:43
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
13 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+