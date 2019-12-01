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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леванте
Хетафе - Леванте: обзор матча 01 декабря 2019
Хетафе
01.12.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
4 : 0
Завершен
Леванте
54'
Л. Кабрера
60'
Х. Молина (П)
67'
Анхель
78'
Д. Тимор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леванте
ГОЛ! 4:0!
Д. Тимор
78'
77'
Желтая карточка
Н. Радойя
ГОЛ! 3:0!
Анхель
Пас отдал
Джейсон
67'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Молина
60'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кабрера
Пас отдал
Джейсон
54'
52'
Желтая карточка
К. Клер
Желтая карточка
Джейсон
48'
Желтая карточка
Д. Тимор
40'
39'
Желтая карточка
Р. Рочина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Сорья
22
Суарес
3
Этчейта
6
Кабрера
17
Кукурелья
24
Тимор
12
Ньом
88
Максимович
23
Джейсон
19
Молина
9
Анхель
3-3-2-2
13
Айтор
22
Радойя
21
Рубен Везо
6
Дуарте
21
Мирамон
17
Вукчевич
18
Клер
16
Рочина
10
Барди
9
Майорал
25
Моралес
Остались в запасе
Хетафе
Леванте
17
Матиас Оливера
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
17
Матиас Оливера
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Хетафе - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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