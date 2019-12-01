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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - ПСВ
Эммен - ПСВ: обзор матча 01 декабря 2019
Эммен
01.12.2019, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 15 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
15'
Д. Швааб
15'
Д. Швааб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - ПСВ
88'
Желтая карточка
Д. Мален
88'
Желтая карточка
Д. Мален
70'
Желтая карточка
С. Бергвейн
70'
Желтая карточка
С. Бергвейн
68'
Желтая карточка
М. Садилек
68'
Желтая карточка
М. Садилек
48'
Желтая карточка
Р. Томас
48'
Желтая карточка
Р. Томас
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Швааб
Пас отдал
М. Ихаттарен
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Швааб
Пас отдал
М. Ихаттарен
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эммен - ПСВ
4
2
8
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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