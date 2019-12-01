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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАОК
Олимпиакос - ПАОК: обзор матча 01 декабря 2019
Олимпиакос
01.12.2019, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
64'
М. Вальбуэна (П)
29'
С. Ингасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ПАОК
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Живкович
89'
Желтая карточка
Д. Пелкас
Желтая карточка
М. Камара
79'
Желтая карточка
Гильерме
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Вальбуэна
64'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Ингасон
21'
Желтая карточка
Д. Бисесвар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-2-2-2
1
Са
21
Цимикас
34
Пападопулос
35
Семеду
3
Эльабделлауи
41
Бухалакис
8
Гильерме
7
Масурас
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
11
Поденсе
3-1-1-1
12
Живкович
15
Креспо
3
Лео Матос
15
Ингасон
7
Эль-Каддури
18
Лимниос
21
Бисесвар
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАОК
16
Бобби Аллен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
1
Александрос Пасхалакис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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