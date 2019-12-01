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Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 01 декабря 2019
Вольфсбург
01.12.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Вердер
36'
В. Вегхорст
73'
Вилльям
13'
М. Рашица (П)
39'
Л. Биттенкурт
83'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Вердер
90'
+5
Желтая карточка
М. Велькович
Желтая карточка
М. Арнольд
90'
+1
86'
Замена
М. Ланг
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
Р. Штеффен
️️️️
В. Са
84'
83'
ГОЛ! 2:3!
М. Рашица
Пас отдал
М. Эггештайн
81'
Желтая карточка
М. Рашица
78'
Замена
К. Писарро
️️️️
Ю. Осако
76'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 2:2!
Вилльям
Пас отдал
Ж. Гилявоги
73'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Р. Кнохе
73'
68'
Желтая карточка
Ю. Осако
60'
Желтая карточка
К. Гросс
Замена
Й. Брекало
️️️️
А. Мехмеди
60'
39'
ГОЛ! 1:2!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Л. Аугустинссон
ГОЛ! 1:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
Д. Энтони Брукс
36'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Рашица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Кастелс
25
Брума
25
Брукс
31
Кнохе
21
Руссийон
23
Гилявоги
12
Вилльям
27
Арнольд
27
Са
9
Вегхорст
14
Мехмеди
3-1-2-3-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
13
Велькович
6
Аугустинссон
36
Гросс
8
Эггештайн
44
Баргфреде
7
Рашица
18
Классен
32
Биттенкурт
10
Осако
27
Са
11
Штеффен
11
Штеффен
27
Са
14
Мехмеди
7
Брекало
7
Брекало
14
Мехмеди
31
Кнохе
10
Гинчек
10
Гинчек
31
Кнохе
32
Биттенкурт
5
Ланг
5
Ланг
32
Биттенкурт
44
Баргфреде
9
Сарджент
9
Сарджент
44
Баргфреде
10
Осако
14
Писарро
14
Писарро
10
Осако
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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