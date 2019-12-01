Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 01 декабря 2019
Атлетико
01.12.2019, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
86'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
Замена
Р. Лоди
️️️️
Э. Эррера
87'
86'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
83'
Замена
С. Умтити
️️️️
Ж. Пике
82'
Травма
Ж. Пике
74'
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
Желтая карточка
А. Фелипе
73'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Корреа
73'
Желтая карточка
Витоло
69'
Замена
Витоло
️️️️
Ж. Феликс
66'
51'
Желтая карточка
И. Ракитич
32'
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
А. Корреа
21'
18'
Желтая карточка
Х. Фирпо
Желтая карточка
Т. Парти
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Барселона
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
18
Фелипе
22
Эрмосо
2
Триппьер
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
16
Эррера
10
Корреа
21
Мората
79
Феликс
3-4-1-2
1
тер Стеген
3
Пике
2
Лангле
23
Фирпо
21
де Йонг
11
Ракитич
6
Артур
6
Роберто
10
Месси
9
Суарес
7
Гризманн
10
Корреа
18
Лемар
18
Лемар
10
Корреа
16
Эррера
6
Лоди
6
Лоди
16
Эррера
79
Феликс
7
Витоло
7
Витоло
79
Феликс
3
Пике
14
Умтити
14
Умтити
3
Пике
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
31
Ансу Фати
ЛВ
22
Мусса Ваге
ПЗ
33
Нето
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
Остались в запасе
31
Ансу Фати
ЛВ
22
Мусса Ваге
ПЗ
33
Нето
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Атлетико
Барселона
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+