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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 01 декабря 2019
Наполи
01.12.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
41'
Ф. Льоренте
58'
А. Сков Ольсен
80'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
90'
+5
Желтая карточка
Б. Джемаили
90'
+3
Желтая карточка
М. Дестро
84'
Замена
М. Дестро
️️️️
Р. Паласио
Замена
А. Юнес
️️️️
И. Лосано
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
Н. Сансоне
Пас отдал
Б. Джемаили
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Э. Эльмас
65'
63'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Г. Медель
61'
Желтая карточка
С. Денсвил
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Сков Ольсен
56'
Желтая карточка
А. Поли
46'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
41'
Желтая карточка
К. Кулибали
37'
36'
Желтая карточка
Г. Медель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
44
Манолас
3
Кулибали
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
7
Зелински
8
Руис
99
Эльмас
10
Инсинье
11
Лосано
12
Льоренте
4-1-2-1-2
1
Скорупски
5
Томиясу
13
Бани
5
Данило
4
Денсвил
17
Медель
15
Поли
21
Джемаили
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
11
Лосано
8
Юнес
8
Юнес
11
Лосано
99
Эльмас
10
Мертенс
10
Мертенс
99
Эльмас
17
Медель
32
Сванберг
32
Сванберг
17
Медель
8
Паласио
21
Дестро
21
Дестро
8
Паласио
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
Остались в запасе
Наполи
Болонья
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Наполи - Болонья
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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