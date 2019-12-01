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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Гранада
Атлетик - Гранада: обзор матча 01 декабря 2019
Атлетик
01.12.2019, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
41'
Р. Гарсия (П)
83'
Ю. Бершиче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Гранада
90'
+1
Желтая карточка
Куини
ГОЛ! 2:0!
Ю. Бершиче
Пас отдал
У. Лопес
83'
Желтая карточка
Р. Гарсия
81'
Замена
И. Леке
️️️️
О. Сансет
72'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Кордоба
65'
Желтая карточка
О. Сансет
53'
Желтая карточка
А. Капа
50'
Желтая карточка
И. Кордоба
48'
42'
Желтая карточка
А. Монторо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Гарсия
41'
39'
Желтая карточка
Р. Силва
36'
Желтая карточка
Д. Дуарте
Желтая карточка
Д. Гарсия
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Гранада
1
Руй Силва
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Лопес
14
Кордоба
8
Сансет
14
Гарсия
9
Уильямс
4-1-2-2-1
1
Силва
17
Куини
15
Мартинес
22
Дуарте
16
Диас
25
Гоналон
21
Эррера
19
Монторо
7
Пуэртас
11
Мачис
9
Сольдадо
8
Сансет
15
Леке
15
Леке
8
Сансет
14
Кордоба
11
Гомес
11
Гомес
14
Кордоба
Остались в запасе
Атлетик
Гранада
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Атлетик - Гранада
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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