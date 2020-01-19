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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 19 января 2020
Герта
19.01.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
60'
Т. Мюллер
73'
Р. Левандовски (П)
76'
Т. Алькантара
84'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Бавария
84'
ГОЛ! 0:4!
И. Перишич
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
Д. Боята
81'
76'
ГОЛ! 0:3!
Т. Алькантара
Пас отдал
Л. Горецка
73'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Р. Ярстейн
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
И. Перишич
19'
Желтая карточка
Б. Павар
Желтая карточка
В. Дарида
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Иван Перишич
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
33
Торунарига
28
Боята
24
Клюнтер
8
Груйич
16
Дарида
25
Аскасибар
24
Дилросун
14
Лукебакио
9
Зелке
4-2-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Алькантара
27
Горецка
11
Коутиньо
5
Перишич
9
Левандовски
13
Мюллер
Остались в запасе
Герта
Бавария
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Герта - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
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