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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 19 января 2020
Вильярреал
19.01.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
62'
С. Касорла (П)
5'
Д. Лопес
47'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эспаньол
76'
Желтая карточка
Р. де Томас
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Касорла
62'
59'
Красная карточка
Х. Лопес
47'
ГОЛ! 0:2!
Р. де Томас
Пас отдал
Х. Кальери
Желтая карточка
М. Тригерос
41'
32'
Желтая карточка
Х. Лопес
24'
Желтая карточка
Д. Вила
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лопес
Пас отдал
Налдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
23
Иван Мартин
АП
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
4-4-1-1
1
Асенхо
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Гаспар
99
Ангисса
10
Иборра
14
Тригерос
8
Касорла
21
Чуквуэзе
70
Бакка
3-2-2-1-2
13
Лопес
20
Эспиноcа
5
Налдо
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
21
Лопес
21
Мелендо
9
де Томас
9
Кальери
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
23
Иван Мартин
АП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Остались в запасе
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Давид Галльего
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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