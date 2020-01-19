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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Сивасспор
Бешикташ - Сивасспор: обзор матча 19 января 2020
Бешикташ
19.01.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Сивасспор
33'
А. Льяич
45'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Сивасспор
90'
+5
Желтая карточка
Я. Озтекин
79'
Желтая карточка
Ф. Аксой
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
79'
67'
Красная карточка
У. Чифтци
47'
Желтая карточка
М. Гойано
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
Ф. Аксой
ГОЛ! 1:0!
А. Льяич
33'
Желтая карточка
Э. Роко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Сивасспор
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кариус
77
Генюл
5
Ребошу
3
Роко
88
Эркин
21
Вида
14
Н'Куду
13
Хатчинсон
6
Эль-Ненни
22
Льяич
17
Йылмаз
3-2-1
30
Самасса
87
Гойано
2
Аппиндангойе
20
Аксой
3
Чифтци
88
Османпаша
9
Ятабаре
Остались в запасе
Бешикташ
Сивасспор
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Месут Баккал
Статистика матча Бешикташ - Сивасспор
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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