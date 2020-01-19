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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Валенсия
Мальорка - Валенсия: обзор матча 19 января 2020
Мальорка
19.01.2020, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 20 тур
4 : 1
Завершен
Валенсия
7'
А. Раильо
22'
А. Будимир
41'
А. Будимир
79'
Д. Родригес
82'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Валенсия
87'
Желтая карточка
Ф. Торрес
82'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Васс
Желтая карточка
Т. Кубо
81'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Л. Жуниор
80'
ГОЛ! 4:0!
Д. Родригес
Пас отдал
А. Будимир
79'
Замена
А. Фебас
️️️️
С. Севилья
69'
Замена
А. Посо
️️️️
К. Эрнандес
64'
61'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
М. Рейна
60'
Желтая карточка
С. Севилья
55'
51'
Вторая желтая
Д. Парехо
44'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Черышев
ГОЛ! 3:0!
А. Будимир
Пас отдал
С. Севилья
41'
Желтая карточка
А. Раильо
38'
ГОЛ! 2:0!
А. Будимир
Пас отдал
Д. Родригес
22'
12'
Желтая карточка
Ф. Коклен
ГОЛ! 1:0!
А. Раильо
Пас отдал
С. Севилья
7'
6'
Желтая карточка
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
6
Марк Педраса
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-2-2
1
Рейна
15
Гамес
21
Раильо
15
Лумор
24
Вальент
8
Севилья
14
Баба
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
17
Будимир
9
Эрнандес
3-1-3-1-2
1
Хауме
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
7
Солер
90
Черышев
9
Гомес
9
Гамейро
7
Лаго Жуниор
14
Кубо
14
Кубо
7
Лаго Жуниор
9
Эрнандес
24
Посо
24
Посо
9
Эрнандес
8
Севилья
14
Фебас
14
Фебас
8
Севилья
9
Гамейро
7
Кан Ин
7
Кан Ин
9
Гамейро
90
Черышев
14
Торрес
14
Торрес
90
Черышев
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Мальорка - Валенсия
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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